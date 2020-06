Crash Bandicoot 4: anche Amazon Italia apre i preordini

Nei giorni scorsi Activision ha aperto i preordini digital di Crash Bandicoot 4 It's About Time, oggi il gioco è disponibile per il preorder anche su Amazon Italia nelle versioni (fisiche, ovviamente) per PlayStation 4 e Xbox One.

Crash Bandicoot 4 può essere prenotato al prezzo di 69.99 euro, al momento è disponibile solamente l'edizione standard senza bonus di alcun tipo, inoltre non c'è traccia di eventuali Steelbook in metallo o altre edizioni speciali da collezione. Ricordiamo che effettuando il preordine digitale da PlayStation Store e Xbox Store riceverete in regalo la skin Technicolor per Crash e Coco, bonus apparentemente non disponibile per il preordine delle versioni fisiche.

Crash Bandicoot 4 It's About Time sarà disponibile dal 2 ottobre 2020 su PlayStation 4 e Xbox One, in seguito il gioco potrebbe arrivare su altre piattaforme come PC e Nintendo Switch, ipotesi non esclusa a priori dal publisher, pur ribadendo come al momento la compagnia sia concentrata unicamente sulle due console Sony e Microsoft.

Cosa ne pensate del ritorno di Crash? It's About Time riprende le atmosfere e il gameplay della prima trilogia (uscita tra il 1996 e il 1998 su PS1) rimodernando ovviamente il comparto tecnico e presentando un look più in linea con i gusti attuali del grande pubblico.