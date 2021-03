Crash Bandicoot 4: annunciata la data di lancio su PC, è molto vicina

Per fortuna, i giocatori PC non dovranno attendere molto tempo ancora prima di poter mettere finalmente le mani su Crash Bandicoot 4: It's About Time, ultimo capitolo della serie con protagonista il marsupiale arancione più famoso del mondo.

Come svelato dal trailer che potete visionare in apertura di notizia, Crash Bandicoot 4: It's About Time verrà lanciato su PC il prossimo 26 marzo, con sole due settimane di ritardo rispetto all'uscita delle versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Su PS4 e Xbox One, ricordiamo, è invece disponibile fin dallo scorso mese di ottobre.

L'edizione PC di Crash Bandicoot 4: It's About Time potrà essere acquistata e giocata solo ed esclusivamente su Battle.net, client proprietario di Blizzard che da qualche anno a questa parte ospita anche le produzioni Activision (d'altronde, le due società fanno parte della stessa famiglia). Pre-acquistando il gioco, offerto al prezzo di 39,99 euro, otterrete in regalo le skin Technicolor per Crash e Coco, utilizzabili a partire dal secondo livello. Su PC supporterà il 4K e il framerate illimitato su configurazioni all'altezza.

Requisiti di sistema minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

Scehda Video: Nvidia GTX 660 o AMD Radeon HD 7950

Memoria: 8 GB di RAM

Archiviazione: 30 GB

Requisiti di sistema consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5

Scheda Video: Nvidia GTX 970 o AMD R9 390

Memoria: 16 GB di RAM

Archiviazione: 30 GB

Nell'attesa, potete approfondire la conoscenza del platform leggendo la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time.