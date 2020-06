Crash Bandicoot 4 annunciato, un tuffo nel passato con il primo trailer

Come annunciato da Activision nel weekend, il publisher ha oggi svelato al mondo il nuovo episodio di Crash Bandicoot intitolato Crash Bandicoot 4 It's About Time, vero e proprio sequel di Crash Bandicoot Warped, lanciato su PS1 nel 1998 e subito diventato uno dei capitoli più amati e venduti della saga.

Crash Bandicoot 4 It's About Time si presenta come un gioco di piattaforme tradizionale (apparentemente non Open World, a dispetto dei primi rumor) in linea con la prima trilogia del Peramele, riproposta nella sua interezza in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Il primo video presenta tutti gli elementi classici della serie: livelli originali e ricchi di segreti, boss da sconfiggere, mele da raccogliere, piattaforme su cui saltare e tanti nemici pronti a farvi la pelle, in pieno stile Crash Bandicoot.

Confermato anche il ritorno di Coco, la sorella di Crash appare in alcune sequenze, inoltre è possibile ammirare anche il nuovo design di entrambi i personaggi, differente rispetto a quello adottato per la N. Sane Trilogy, meno spigoloso e maggiormente in linea con i gusti del pubblico.

Il nuovo gioco di Crash Bandicoot è atteso per il 2 ottobre su PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X (ottimizzato per Xbox Series X), altre piattaforme non sono state annunciate, al momento non pervenuta anche l’eventuale presenza di Limited o Collector’s Edition. Presto Activision dovrebbe diffondere ulteriori informazioni sul gameplay e la trama, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Crash Bandicoot 4 It's About Time.