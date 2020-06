Crash Bandicoot 4, annuncio in arrivo? Avvistato un teaser per It's About Time

I leak apparsi in rete nel corso degli ultimi giorni sembrano aver anticipato l'annuncio di un nuovo capitolo delle avventure del marsupiale, in arrivo sul mercato videoludico già nel corso del 2020.

L'insieme di indiscrezioni ha visto persino apparire in ree alcuni presunti screenshot di Crash Bandicoot 4: It's About Time, titolo col quale viene attualmente indicato il misterioso titolo. Ora, sembra che i canali social di casa Activision abbiano deciso di giocare con le aspettative dei fan. L'account Twitter ufficiale dedicato all'IP di Crash Bandicoot ha infatti pubblicato un cinguettio alquanto intrigante, che sembra celare in sé proprio un indizio legato ad un imminente annuncio di Crash Bandicoot 4: It's About Time.



Come potete verificare direttamente in calce a quest a news, il Tweet chiede agli appassionati di descrivere Crash "in 4 parole". Alla luce dei recenti rumor, la richiesta è stata interpretata come un teaser, che cela in sé riferimenti sia da un quarto capitolo della serie sia al presunto titolo "It's About Time", composto, in effetti, proprio da quattro parole. Cosa ne pensate, qual è la vostra interpretazione?



Secondo quanto riferito dall'Insider Daniel Ahmad, il reveal di Crash Bandicoot 4: It's About Time sarebbe fissato per la giornata di domani: per scoprire se le anticipazioni si riveleranno corrette, non resta dunque che attendere ancora qualche ora.