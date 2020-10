Crash Bandicoot 4 arriverà anche su Nintendo Switch?

Lo YouTuber Canadian Guy Eh ha pubblicato un nuovo video che sembra svelare il prossimo arrivo di Crash Bandicoot 4 It's About Time su Nintendo Switch, confermando rumor già circolati nelle scorse settimane.

Secondo quanto riportato dallo YouTuber, nel sorgente di Crash 4 sarebbero presenti righe di codice che riportano la dicitura "Copied From Falcon"... fino a qui niente di strano, Falcon però era proprio il nome in codice della versione Switch di Spyro Reignited Trilogy.

Che Toys for Bob abbia quindi deciso di lavorare ad un porting di Crash Bandicoot 4 It's About Time per Switch, basato appunto sul motore della trilogia di Spyro? A questo punto è molto probabile e secondo lo YouTuber canadese lo studio punterebbe ad una risoluzione di 720p in modalità dock e risoluzione dinamica in modalità portatile, in entrambi i casi a 30fps.

Al momento niente è stato confermato e Activision ha più volte ribadito che Crash Bandicoot 4 It's About Time è disponibile su PS4 e Xbox One, senza commentare la possibilità del debutto su altre piattaforme diverse da quelle citate. C'è chi parla di una possibile uscita di Crash Bandicoot 4 su PS5 e Xbox Series X dopo che la versione per la console next-gen Microsoft è stata avvistata su Amazon USA ma anche in queso caso si tratta solamente di speculazioni.