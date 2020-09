Crash Bandicoot 4, aspettando It's About Time: ripassiamo la storia della saga in video!

Mancano ormai davvero pochissimi giorni al debutto sul mercato del nuovo capitolo della saga di Crash Bandicoot: ma cos'era successo negli episodi precedenti?

Per non aiutare i giocatori a non farsi trovare impreparati in occasione del debutto di Crash Bandicoot 4: It's About Time, la Redazione di Everyeye ha deciso di compiere un piccolo salto indietro nel tempo, per rievocare le precedenti avventure del marsupiale arancione. L'iconico personaggio videoludico si appresta a tornare a percorrere livelli e a frantumare casse a tutto spiano, all'interno di un capitolo completamente inedito e per l'occasione abbiamo rievocato l'intera storia della saga di Crash Bandicoot.

Narrata dal nostro Giuseppe Carrabba, quest'ultima non poteva non diventare protagonista anche di uno speciale video dedicato. Se siete in cerca di un dettagliato riassunto delle avventure di Crash Bandicoot, vi suggeriamo dunque la visione del filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Siete pronti a vestire ancora una volta i panni dell'irrequieto marsupiale?



Ricordiamo che il quarto episodio della serie sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 2 ottobre 2020: di recente, sono stati ufficialmente presentati tutti i dettagli sul comparto multiplayer di Crash Bandicoot 4: It's About Time.