Crash Bandicoot 4 avrà le microtransazioni, stando al Microsoft Store

Stando a quanto riferito sulla pagina del Microsoft Store per i preordini di Crash Bandicoot 4 It's About Time, la prossima avventura del Peramele più famoso dei videogiochi conterrà, in una qualche misura, degli elementi acquistabili tramite microtransazioni.

Il negozio digitale della casa di Redmond accompagna infatti il prezzo e la data di uscita di Crash Bandicoot 4 alla scritta "Offre acquisti in-app" che specifica, in maniera inequivocabile, la presenza nel titolo di elementi riconducibili alle microtransazioni.

Nel momento in cui scriviamo, l'indicazione offerta dal Microsoft Store continua ad essere presente sia sulla versione in lingua inglese dello store che in quelle regionali, ivi compreso il negozio in lingua italiana, a conferma dell'effettiva autenticità di questa scoperta fatta dalla redazione di VG247.com.

Grazie all'altra, importante anticipazione proveniente da un'email inviata da GameStop USA ai propri clienti, sappiamo però che Crash Bandicoot 4 sarà il più grande della serie e comprenderà qualcosa come 100 livelli, una mole spropositata di contenuti da fruire nella prossima avventura da vivere nei panni di Crash, Coco e Neo Cortex (ai più curiosi consigliamo di leggere il nostro speciale sulla storia di Neo Cortex).

Il riferimento alle microtransazioni, quindi, potrebbe riguardare solo degli elementi per la personalizzazione estetica e non dovrebbe intaccare la robusta offerta contenutistica del nuovo titolo dedicato al marsupiale arancione. In attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte di Activision e Toys for Bob, vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4 It's About Time arriverà su PS4 e Xbox One il 2 ottobre.