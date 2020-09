Crash Bandicoot 4 avrà il multiplayer in locale: tutti i dettagli pubblicati per errore!

Con la data di pubblicazione di Crash Bandicoot 4: It's About Time ormai prossima, dalle pagine di IGN Spagna emergono per errore tutti i dettagli legati al comparto multigiocatore in locale del titolo.

Sul portale è infatti apparso per un breve frangente un articolo ora irraggiungibile, che presentava la feature nel dettaglio. La rimozione del pezzo non ha tuttavia impedito alla community videoludica di diffondere le informazioni apparse in rete: in particolare, i sempre attivi utenti di ResetEra hanno rapidamente provveduto a tradurre l'articolo dallo spagnolo all'inglese.



Grazie al noto forum, apprendiamo dunque che Crash Bandicoot 4: It's About Time supporterà il multiplayer locale da 2 a 4 giocatori, sia in modalità cooperativa sia in modalità competitiva, con la possibilità di impersonare Crash, Coco, Fake Crash e Fake Coco.



La modalità competitiva, battezzata Bandicoot Battle, include due opzioni di gioco:

Checkpoint Race : fino a 4 giocatori competono per completare un livello segnando il miglior tempo presso una serie di checkpoint intermedi. Il giocatore che conquista più checkpoint sarà il vincitore. Durante la corsa saranno visibili fantasmi di precedenti avversari, mentre rompere apposite casse consentirà di guadagnare alcuni secondi aggiuntivi;

: fino a 4 giocatori competono per completare un livello segnando il miglior tempo presso una serie di checkpoint intermedi. Il giocatore che conquista più checkpoint sarà il vincitore. Durante la corsa saranno visibili fantasmi di precedenti avversari, mentre rompere apposite casse consentirà di guadagnare alcuni secondi aggiuntivi; Crate Combo: i giocatori competono per la conquista del miglior punteggio lungo diverse sezioni di un livello. Oltre ad essere rapidi, sarà necessario prestare attenzione a non mancare nessuna cassa: rompendole in sequenza si potrà infatti usufruire di un progressivo boost di punteggio. Un contatore indicherà il tempo residuo entro il quale rompere un'ulteriore cassa prima che il bonus torni a zero;

Per quanto riguarda invece l'opzione Crash Bandicoot 4 metterà a disposizione la, grazie alla quale il controllo dell'azione potrà passare da un giocatore all'altro, per una progressione nei livelli condotta da fino a 4 utenti.Atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One per il 2 ottobre, l'attesa avventura platforming si è mostrata di recente nel trailer di lancio italiano di Crash Bandicoot 4: It's About Time