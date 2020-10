Crash Bandicoot 4 batte Star Wars Squadrons e debutta al primo posto in UK

E' Crash Bandicoot 4 It's About Time il nuovo leader della classifica inglese: il gioco debutta al primo posto nella settimana di lancio lasciandosi alle spalle Star Wars Squadrons, secondo per una differenza di 1.000 copie.

Le vendite di Crash 4 sono state inferiori dell'80% rispetto a quelle di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, il dato però fa riferimento alle sole copie retail, da notare come l'82% delle unità siano state vendute su PlayStation 4 mentre il restante 18% su Xbox One, a conferma di come Crash sia ancora riconosciuto come personaggio iconico del mondo Sony.

Classifica UK 5 ottobre 2020

Crash Bandicoot 4 It's About Time Star Wars Squadrons Super Mario 3D All-Stars Animal Crossing New Horizons Marvel's Avengers Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Dungeons Minecraft Nintendo Switch Edition Mafia Definitive Edition Mafia Trilogy

Secondo posto per Star Wars Squadrons che registra vendite inferiori del 72% rispetto a Star Wars Jedi Fallen Order, si tratta in ogni caso di due giochi appartenenti a generi troppo diversi per un confronto diretto. Super Mario 3D All-Stars scende in terza posizione mentre Marvel's Avengers abbandona il podio e occupa ora il quinto posto della classifica. L'unico nuovo gioco presente in Top 40 UK è Untitled Goose Game, alla posizione numero 34, per il resto non si segnalano altri nuovi ingressi.