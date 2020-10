Crash Bandicoot 4: come completare la boss fight di N.Brio

Il dottor N.Brio è il terzo boss che incontrerete durante l’avventura di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, e sebbene possa sembrare piuttosto semplice ad una prima occhiata, le quattro differenti fasi in cui si svolge nascondo alcune pericolose insidie.

Prima Fase

Durante la prima fase della boss fight, N.Brio bombarderà il campo di battaglia con delle fiale di una non meglio precisata pozione di colore viola che esploderanno all’impatto con il terreno, generando un attacco ad area a forma di anello che si espande verso l’esterno. Per evitare di subire danni in questa prima fase del combattimento vi basterà stare sempre molto attenti agli anelli delle esplosioni, evitandoli con dei salti al momento giusto. Ogni tanto, dopo che avrete evitato efficacemente un certo numero di pozioni rosse, il dottor N.Brio potrebbe iniziare a lanciare contro di voi anche alcune pozioni di colore verde, il cui effetto all’impatto col terreno sarà di creare alcuni mostriciattoli di slime che cercheranno di azzannarvi. Colpendoli con un attacco rotante di Crash, tramite la pressione del tasto X su Xbox One e Quadrato su Playstation 4, li rimanderete contro N.Brio, infliggendo quindi danni al boss.

Seconda Fase

All’inizio della seconda fase del combattimento, il dottor N.Brio cercherà di confondervi le idee modificando i colori e l’aspetto dell’arena, applicando una sorta di “effetto negativo” alle immagini che vi renderà molto più difficile percepire la profondità e la fisicità degli oggetti dello scenario. Inoltre, inizierà a lanciare le sue pozioni più frequentemente, e per evitarle dovrete quindi essere molto più attenti e abili: in particolare, la tattica più utile da utilizzare in questa fase è quella di effettuare dei doppi salti e spostare il mirino in modo da atterrare nel punto in cui è appena esplosa la pozione; così facendo, riuscirete ad evitare facilmente anche gli anelli di esplosioni multiple.

Lo spawning dei nemici di slime avviene con la stessa meccanica della prima fase, e come prima dovrete attaccarli per respingerli al mittente ed infliggere danni.

Terza Fase

La terza fase della boss fight tra Crash e N.Brio segna lo stacco definitivo con la meccanica delle prime due: il vostro avversario smetterà infatti di lanciare le sue pozioni sul campo di battaglia. Al contrario, ne utilizzerà una su sé stesso, trasformandosi in un pericolosissimo ed enorme mostro verde, ed inizierà a rincorrere il povero protagonista per tutta l’arena: ogni volta che sbatterà i suoi grossi pugni contro il terreno compariranno anche delle onde d’urto ad anello di colore verde, che andranno evitate allo stesso modo di quelle di cui abbiamo parlato nelle prime due fasi. Per riuscire a contrattaccare, invece, dovrete semplicemente continuare ad evitare i colpi di N.Brio finché quest’ultimo non subirà alcuni istanti di stordimento, che verrà segnalato dalla comparsa del frutto Wumpa intorno alla sua testa. Durante questa breve finestra temporale, avvicinatevi a lui e colpitelo utilizzando la rotazione Materia Oscura della maschera Arkano, tramite la pressione dei tasti Y o RT su Xbox One e Triangolo o R2 su Playstation 4, finché non sarete riusciti a spingerlo giù dall’arena della boss fight.

Quarta Fase

Dopo aver completato con successo per due volte la terza fase, inizierà la quarta ed ultima fase di questo boss, che differisce dalla precedente più o meno allo stesso modo in cui la seconda si differenziava dalla prima. In particolare, i colori del mondo cambieranno di nuovo, facendovi perdere nuovamente la sensazione di profondità e fisicità degli oggetti, mentre i colpi di N.Brio inizieranno a farsi sempre più rapidi e frequenti.

Per sopravvivere più facilmente in questa fase, la tattica più utile è quella che prevede di effettuare un doppio salto, per poi prolungare la durata a mezz’aria attraverso la rotazione Materia Oscura di Arkano, in modo tale da ridurre al minimo il rischio di essere colpiti dal boss. Dopo che tornerà ad essere stordito potrete nuovamente avvicinarvi e attaccarlo a vostra volta, portando così a termine lo scontro.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Crash Bandicoot 4 It's About Time. Se invece volete sapere come ottenere e cambiare le skin di Crash e Coco, non perdetevi la nostra guida ai costumi di Crash Bandicoot 4.