Crash Bandicoot 4: come disattivare l'ombra circolare durante i salti

Tra le novità in termini di gameplay di Crash Bandicoot 4 It's About Time troviamo anche la particolare icona circolare che appare ai piedi dei protagonisti durante i salti e grazie alla quale è possibile sapere la posizione esatta dell'atterraggio.

Molti giocatori non sembrano però gradire questa novità e vorrebbero disattivarla per avere maggiore pulizia a schermo ed aumentare la difficoltà. Nel caso in cui foste anche voi di questo parere, sappiate che per disattivare questa funzionalità non occorre far altro che entrare nel menu delle impostazioni, selezionare "Gameplay" e impostare su No la voce "Ombre migliorate". Sebbene la traduzione in italiano del gioco non permetta di comprendere nel migliore dei modi a cosa si riferisca questa opzione, si tratta proprio dell'icona circolare che in molti odiano.

