Crash Bandicoot 4: come ottenere e cambiare le skin di Coco e Crash

All’interno del nuovo capitolo della saga di Crash Bandicoot l’amato protagonista Crash e la sua compagna di avventure Coco avranno la possibilità di cambiare aspetto, scegliendo tra una grande quantità di skin differenti.

Come Ottenere le Skin

Il metodo principale e più diretto per ottenere nuove skin è quello che prevede di conquistare tutte le 6 gemme associate ad ogni livello del gioco: per farlo dovrete portare a termine una serie di sfide, che spaziano dal completare al 100% il tracciato senza morire più di tre volte, al rompere ogni cassa presente all’interno di esso. Tutte queste sfide sono sempre le stesse per ogni livello di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, e a differenza delle altre sfide, come ad esempio le Prove a Tempo, non vi richiederanno degli sforzi eccezionali per poter essere completate. Una volta portate a termine tutte e sei le sfide di un livello, e ottenute le relative gemme, sbloccherete automaticamente una nuova skin per uno dei due personaggi del gioco.

Skin Bonus

Il secondo modo per ottenere nuove skin è tramite i bonus dedicati a tutti coloro che effettueranno il collegamento di un account Activision al proprio profilo Xbox o Playstation, oppure grazie all’acquisto dell’edizione digitale del prodotto su Xbox One o Playstation 4. Nel primo caso, la skin che vi verrà regalata come ricompensa è la Gira e Spara, mentre il bonus per l’acquisto della Digital Edition consiste nel costume Technicolor. Per riscattare queste due ricompense, nel caso in cui abbiate soddisfatto i requisiti per ottenerle, non dovrete fare altro che avviare il gioco, e troverete le skin direttamente all’interno dell’armadietto dei costumi disponibili.

Come Cambiare Skin

In Crash Bandicoot 4 è possibile cambiare la skin del proprio personaggio in qualsiasi momento e quante volte volete: tutto quello che dovrete fare sarà tenere premuto il tasto Triangolo su Playstation 4 e Y su Xbox One, mentre vi trovate sulla mappa, per aprire l’armadietto dei costumi disponibili, e selezionarne uno di vostro gradimento tra quelli che avete già sbloccato per il personaggio che state attualmente utilizzando. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time.