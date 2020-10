Crash Bandicoot 4: come ottenere una Reliquia Perfettamente N.Sana

Se state giocando al nuovo Crash Bandicoot 4 It's About Time e avete come obiettivo quello di sbloccare tutti gli Obiettivi o ottenere il trofeo di Platino, allora dovreste sapere che nel titolo Toys For Bob è presente un collezionabile particolarmente difficile da raccogliere chiamato Reliquia Perfettamente N.Sana.

La maggior parte dei livelli presenti nel gioco può dirsi completata al 100% solo all'ottenimento di questa Reliquia Perfettamente N.Sana oltre alla raccolta della gemma nascosta e al completamento della sfida a tempo. Per ricevere l'oggetto in questione occorre completare un livello senza mai morire raccogliendo l'80% delle mele e distruggendo ogni singola cassa.



L'obiettivo è quindi quello di raccogliere le cinque gemme bianche senza mai compiere un solo errore: potete facilmente intuire come si tratti di una sfida davvero complessa sebbene la gemma nascosta non rientri tra i requisiti. Va precisato che non esiste alcuna Reliquia Perfettamente N.Sana per i livelli legati agli scontri con i boss ed esistono in totale 36 stage che richiedono una run "perfetta".

Prima che corriate a provare e riprovare i difficili livelli per ottenere la reliquia, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida per iniziare di Crash Bandicoot 4 It's About Time.