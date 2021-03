Crash Bandicoot 4: come sbloccare gratis le skin Bare Bones

A poche ore dal debutto della versione next-gen di Crash Bandicoot 4 It's About Time (accompagnata dall'arrivo del platform anche su Nintendo Switch), Toys For Bob ha annunciato che è ora possibile sbloccare gratuitamente due costumi esclusivi seguendo alcuni semplici passi.

Il team di sviluppo del difficilissimo platform ha infatti deciso di celebrare il venticinquesimo anniversario del marsupiale, il quale ha fatto il proprio debutto sulla prima PlayStation nell'ormai lontano 1996. Per festeggiare questa ricorrenza, Toys For Bob ha approfittato del debutto del gioco su next-gen (vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Crash Bandicoot 4 It's About Time in versione PlayStation 5) per introdurre una coppia di skin create appositamente per l'occasione. Parliamo di Bare Bones, due skin per Coco e Crash che consentono ai possessori del titolo di giocare con le versioni 'a raggi X' dei due protagonisti. Aggiungere questi costumi al proprio inventario è molto semplice, dal momento che non occorre completare difficili obiettivi nel gioco ma, molto semplicemente, terminare il secondo livello dell'avventura. A questo punto troverete il costume nella sezione dedicata alla personalizzazione dei personaggi e potrete decidere di farlo indossare sia a Coco che a Crash.

A questo proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come ottenere e cambiare le skin di Coco e Crash in Crash Bandicoot 4 It's About Time. Se invece volete ampliare la vostra collezione di costumi presenti nel gioco, non dimenticate di seguire la guida su come sbloccare gratis le skin Gira e spara in Crash Bandicoot 4, la quale si può ottenere molto rapidamente su tutte le versioni del gioco.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida con i trucchi per iniziare a giocare a Crash Bandicoot 4 It's About Time?