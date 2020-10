Crash Bandicoot 4: come sbloccare gratis le skin Gira e spara

Come avrete già letto nella nostra guida con i consigli per iniziare a giocare a Crash Bandicoot 4 It's About Time, nel nuovo titolo Toys For Bob sono presenti numerosi costumi con i quali personalizzare l'aspetto dei due protagonisti. Un paio di queste skin possono essere sbloccate gratuitamente tramite i menu, ecco come fare.

Ci riferiamo per la precisione ai costumi "Gira e Spara" di Coco e Crash, i quali si possono ottenere semplicemente collegando un account Activision al proprio profilo PlayStation 4 o Xbox One. Nel caso in cui foste giocatori di Call of Duty Modern Warfare e Warzone che hanno abilitato il cross-play tra le piattaforme, allora avete già un account Activision collegato e dovreste già aver accesso alle due skin. In caso contrario, non dovete far altro che avviare Crash 4, entrare nelle opzioni dal menu principale e selezionare "Privacy & Account" per accedere alla schermata attraverso la quale effettuare il collegamento.

Se avete un account Activision attivo solo su alcune delle vostre piattaforme e al quale non avete ancora collegato PS4 o Xbox One, potete accedere al sito ufficiale e collegare anche il dispositivo sul quale state giocando a Crash Bandicoot 4, così da sbloccare subito le skin senza particolari sforzi.

