Crash Bandicoot 4: quanto costa e dove prenotarlo?

Crash Bandicoot 4 It's About Time è stato annunciato nella giornata di ieri e arriverà nei negozi il 2 ottobre 2020 nei formati PlayStation 4 e Xbox One. Ma quanto costa il nuovo gioco della serie? Scopriamolo dall'apertura dei preordini.

Nel momento in cui scriviamo il gioco può essere prenotato solamente in formato digitale su PlayStation Store e Xbox Store al prezzo di 69.99 euro, in omaggio la Skin Technicolor per Crash e Coco. I preorder della versione fisica non sono ancora stati inaugurati e non è chiaro se siano previsti bonus per la prenotazione anticipata oppure no, mistero anche sulla presentazione di eventuali edizioni limitate o da collezione, aspettiamo quindi chiarimenti da parte del publisher.

Crash Bandicoot 4 It's About Time esce in autunno su PS4 e Xbox One, altre piattaforme non sono previste allo stato attuale ma Activision ha specificato che il lancio su PC e Switch non è escluso a priori, una strategia in parte già adottata con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy, usciti inizialmente solo sulle console Microsoft e Sony e in seguito anche su altre piattaforme.

Cosa ne pensate del nuovo Crash Bandicoot? Siete rimasti soddisfatti da quanto mostrato oppure avreste preferito qualcosa di diverso per il ritorno del celebre Peramele?