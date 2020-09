Crash Bandicoot 4: Dario Moccia aprirà la nostra mini-maratona su Twitch, domani alle 14

Aspettando l'uscita di Crash Bandicoot 4 It's About Time, sul nostro canale Twitch andremo in onda con una piccola maratona dedicata al nuovo capitolo della serie che verrà inaugurata da un ospite d'eccezione: Dario Moccia.

Il noto youtuber e stramer toscano mostrerà la sua "expertise" giocando in diretta le prime fasi dell'avventura per poi lasciare spazio a Francesco Fossetti, che continuerà a giocare per qualche ora il titolo targato Toys for Bob mostrandone tutte le novità ed una manciata di livelli. L'appuntamento è quindi fissato a domani, giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 14:00 sul canale Twitch di Everyeye, dove resteremo online fino alle ore 19:00. Tra gli appuntamenti di domani troviamo anche la colazione in compagnia di Alessandro Bruni alle ore 10:00 e, subito dopo la diretta a tema Crash Bandicoot 4, una live su FIFA 21 giocato da Il Green.

Vi ricordiamo che il preload di Crash Bandicoot 4 It's About Time è già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, così che chiunque abbia prenotato l'edizione digitale possa iniziare a giocare sin dal primo minuto del day one, fissato al prossimo 2 ottobre 2020.

Avete già dato un'occhiata al trailer dedicato alle modalità multiplayer di Crash Bandicoot 4?