Crash Bandicoot 4 con Dario Moccia: i primi due livelli al 100%

Nel corso della mini maratona di Crash Bandicoot 4 che è andata in scena sul nostro canale Twitch, Dario Moccia si è cimentato nelle sfide di It's About Time: in questo video possiamo osservare il noto streamer mentre completa al 100% i primi due livelli dell'ultimo kolossal platform di Toys for Bob.

Le prime ambientazioni dell'ultima avventura targata Activision sono la perfetta rappresentazione del tenore qualitativo di un'opera che, sin dalle battute iniziali, prova a pizzicare le corde della nostalgia dei milioni di appassionati di Crash Bandicoot senza perdere di vista le esigenze delle nuove leve.

Come possiamo intuire ammirando le scene di gameplay con le sfide affrontate da Dario Moccia, l'esperienza di gioco fornita dal titolo sarà così profonda e stratificata da garantire una grande longevità e un elevato tasso di divertimento. E questo, a prescindere dalle proprie "velleità completiste" e dalla volontà o meno di gettarsi a capofitto nell'avventura per viverla tutta d'un fiato.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la nostra recensione di Crash Bandicoot 4, con tutti gli approfondimenti e le analisi di Giuseppe Arace sull'ultimo platform con protagonista il leggendario peramele di Activision.