Crash Bandicoot 4: differenze tra le modalità Retro e Moderna

In Crash 4 convivono, nelle giuste dosi, innovazione e nostalgia. Questa formula è ben rappresentata dalle due modalità con cui potete giocare e completare i livelli della modalità single player: Retro e Moderna. Ecco quali sono le differenze tra le due.

All'inizio di una partita, dopo aver selezionato il livello da giocare potrete impostare una delle due modalità. Dal menu delle opzioni potrete modificarla anche in gioco, ma ciò vi costringerà a ricominciare lo stage da capo.

Effetto nostalgia

Dopo più di 20 anni dall'ultimo capitolo delle avventure del marsupiale arancione, i nostalgici e gli amanti del vecchio Crash troveranno pane per i loro denti grazie alle modalità Retro: infatti, qui le vite sono limitate e terminarle significa dover ricominciare il livello dall'inizio. I checkpoint ci sono sempre, ma dovrete cercare di raccogliere quanti più frutti Wumpa possibile, dal momento che arrivare a 100 frutti vi garantisce una vita (proprio come ai vecchi tempi); l'unico altro modo per acquisire vite extra è trovarle nelle casse speciali contrassegnate dal volto di Crash.

Un Crash moderno

Nella modalità "nativa" del gioco, ovvero quella Moderna, non si può rimanere a corto di vite e l'esperienza sarà molto più indulgente in quanto morire vi farà ricominciare semplicemente dall'ultimo Checkpoint. Il gioco risulterà più fluido, sicuramente meno ostico (la difficoltà elevata era caratteristica della serie originale), ma allo stesso tempo la meccanica dei Wumpa perderà un po' di rilevanza. Potreste anche fare a meno di raccoglierli, se non volete finire il livello al 100%.

La possibilità che gli sviluppatori hanno dato di scegliere tra questi due stili di gioco è stata sicuramente ben accolta ed è un ottimo modo per aumentare la rigiocabilità dei livelli. Mettete alla prova il Crash che è in voi con la modalità Retro o fatevi guidare nell'esperienza originale di It's About Time con la modalità Moderna, la scelta sta a voi.

