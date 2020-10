Crash Bandicoot 4 è il più difficile della serie! Gli Easter Egg

It's About Time segna grossi picchi di complessità per la serie di Crash Bandicoot. Si tratta davvero del titolo più difficile della saga, nonchè uno tra i più ricchi di omaggi al glorioso passato del peramele più funambolico della storia dei videogiochi. Eccovi allora un piccolo assaggio degli Easter Egg di Crash 4!

Come possiamo intuire ammirando il video che campeggia a inizio articolo, l'ispiratissima vena citazionista che ha dettato l'agenda di sviluppo di Toys for Bob si concretizza in una pletora di omaggi alla serie di Crash e alle produzioni videoludiche più disparate. Dai sottili rimandi alle origini di questa storica saga platform ai plateali riferimenti agli elementi che ne hanno caratterizzato i capitoli più amati, It's About Time è una vera e propria cornucopia di sorprese studiate per strappare più di un sorriso ai fan.

Nel video che vi proponiamo quest'oggi evidenziamo alcuni di questi Easter Egg, ben sapendo che nel gioco è possibile rintracciarne così tanti da rappresentare una sorta di metagioco capace di infondere ulteriore originalità, longevità e divertimento all'opera.

Di ritorno dal variopinto microcosmo di It's About Time, il buon Giuseppe Carrabba ha così fatto scorta di frutti wumpa e di segreti di Crash Bandicoot 4 per aiutarci a fare ordine tra la moltitudine di Easter Egg e di citazioni presenti nell'ultimo kolossal platform di Activision. Sapevate inoltre che in rete sono apparsi dei indizi, provenienti dal rating USA, sull'arrivo imminente di Crash Bandicoot 4 su PS5 e Xbox Series X e S?