Crash Bandicoot 4: i difficilissimi livelli Flashback si mostrano in video

Tra le novità annunciate all'Opening Night Live della Gamescom 2020, l'evento digitale presentato da Geoff Keiglhley, troviamo anche i particolari livelli Flashback di Crash Bandicoot 4 It's About Time, protagonisti di un nuovo filmato di gameplay.

Per chi si fosse perso l'evento, parliamo di una serie di stage ambientati prima degli eventi narrati nel primissimo episodio della serie e che proporranno un livello di sfida così elevato da mettere in difficoltà persino i giocatori più esperti. Come possiamo infatti vedere nel filmato che trovate in allegato alla notizia, il completamento di questi livelli richiede grande precisione e anche il più piccolo errore potrebbe compromettere tutto.

Prima di lasciarvi al nuovo video gameplay, vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4: It's About Time arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 2 ottobre 2020 esclusivamente nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non sono state annunciate ulteriori edizioni del gioco (nemmeno quelle PS5 e Xbox Series X), ma sul sito ufficiale di Crash Bandicoot 4 sono stati scovati riferimenti a Nintendo Switch.

Sapevate che in Crash Bandicoot 4: It's About Time sarà possibile giocare nei panni di Dingodile?