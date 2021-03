Crash Bandicoot 4 è finalmente disponibile su PC: prezzo e requisiti di sistema

Come promesso, quest'oggi Activision ha pubblicato Crash Bandicoot 4: It's About Time su PC, ampliando ulteriormente il ventaglio di piattaforme sulle quali è disponibile il più recente capitolo della saga con protagonista il marsupiale arancione.

Crash Bandicoot 4: It's About Time per PC può essere acquistato esclusivamente su Blizzard Battle.net, dove viene venduto al prezzo di 39,99 euro. Compreso nell'acquisto c'è un pacchetto contente le skin Technicolor per Crash e Coco Bandicoot, utilizzabili a partire dal secondo livello. Il platform sviluppato da Toys for Bob supporta la risoluzione 4K e il framerate illimitato, a patto di possedere una configurazione all'altezza.

Requisiti di sistema minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

Scehda Video: Nvidia GTX 660 o AMD Radeon HD 7950

Memoria: 8 GB di RAM

Archiviazione: 30 GB

Requisiti di sistema consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5

Scheda Video: Nvidia GTX 970 o AMD R9 390

Memoria: 16 GB di RAM

Archiviazione: 30 GB

Il gioco, ricordiamo, è disponibile anche su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time.