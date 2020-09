Crash Bandicoot 4: preload disponibile, ecco quanto pesa il gioco

Nel momento in cui scriviamo è finalmente disponibile il preload di Crash Bandicoot 4 It's About Time su PS4, tutti coloro che hanno effettuato il preorder della versione digitale dal PlayStation Store possono quindi iniziare a scaricare il nuovo gioco del marsupiale.

It's About Time è il nuovissimo gioco di Crash Bandicoot! Parti per un'avventura oltre i confini del tempo in compagnia dei tuoi marsupiali preferiti. Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l'intero multiverso! Crash e Coco dovranno rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per salvare... gli universi!

Crash Bandicoot 4 richiede fino a 45 GB di spazio su disco per l'installazione, eventuali day one patch escluse, ricordiamo che effettuando il preordine digitale riceverete accesso alla demo di Crash Bandicoot 4 e le skin Technicolor per Crash e Coco, oltre agli outfit Marsupus Erectus e Potenziamento Serio, disponibili prima su PlayStation 4, in seguito anche su Xbox One.

Crash Bandicoot 4 It's About Time sarà disponibile dal 2 ottobre 2020 sulle due console citate, non sappiamo se il gioco arriverà in futuro anche su altre piattaforme, il publisher Activision non ha rivelato informazioni a riguardo.