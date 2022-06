Crash Bandicoot 4, Evil Dead The Game e Saints Row avvistati su Steam DB

Alcuni avvistamenti segnalati sulle pagine di ResetEra sembrano confermare che tre titoli attualmente assenti su Steam siano destinati ad approdare, prima o dopo, sul marketplace di Valve.

I giochi in questione rispondono ai nomi di Crash Bandicoot 4 It's About Time, Evil Dead - The Game e Saints Row e sono stati avvistati su SteamDB. Il platform di Activision-Blizzard è già arrivato in versione PC ma è disponibile solo tramite Battle.net, dunque è possibile che il publisher stia pensando di espandere la portata del gioco attraverso Steam, che ad oggi rimane il client più frequentato in assoluto dalla community PC.

Evil Dead - The Game, pubblicato a maggio, risulta attualmente un'esclusiva Epic Games Store, ma questi avvistamenti lasciano credere che l'horror game si stia preparando per l'esordio su Steam, sebbene non sia chiaro con quali tempistiche.

Discorso simile per Saints Row, anch'esso annunciato come esclusiva Epic Games Store su PC. In questo caso, tuttavia, parliamo di un titolo che di fatto deve essere ancora pubblicato (la data di lancio è fissata al 23 agosto), e dunque potrebbe passarne di acqua sotto i ponti prima del suo arrivo su Steam.

Nelle scorse settimane è stato avvisato su SteamDB anche Returnal di Housemarque, ma al momento non è giunto ancora alun annuncio ufficiale da parte di Sony.