Crash Bandicoot 4: ecco la folle pubblicità giapponese in live action!

Activision ha realizzato un divertente spot TV live action di Crash Bandicoot 4 It's About Time per promuovere il lancio del gioco sul mercato giapponese. La pubblicità vede Crash correre per la città insieme ai passanti, nel tentativo di superare i vari ostacoli, come richiede la vera tradizione dei giochi di piattaforme.

Il video è intitolato Crash Bannjikyuusu ed è disponibile in due versioni, una breve della durata di poco superiore al minuto e una estesa di oltre due minuti. Lo spot presenta la theme song originale giapponese del primo Crash Bandicoot oltre ad altri riferimenti a Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped.

Per quanto riguarda il mercato occidentale, Activision ha pubblicato a ridosso del weekend un trailer per la demo di Crash Bandicoot 4, quest'ultima non sarà disponibile per tutti ma potrà essere ottenuta esclusivamente prenotando il gioco in formato digitale su PlayStation Store e Xbox Store.

Crash Bandicoot 4 It's About Time sarà disponibile dal 2 ottobre solo su PS4 e Xbox One, al momento Activision non ha confermato l'arrivo del gioco su altre piattaforme come PC, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X.