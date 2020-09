Crash Bandicoot 4: vediamo il gameplay della demo con i livelli Flashback

In compagnia del peramele più famoso della storia dei videogiochi, eccovi un gameplay trailer di quasi 20 minuti con la scena completa dell'ultima demo di Crash Bandicoot 4 It's About Time.

La versione dimostrativa confezionata dagli autori di Toys for Bob ci permette di familiarizzare con gli elementi di gameplay più rappresentativi dell'opera e con alcune delle sue modalità più attese, su tutte i Livelli Flashback di Crash 4.

Gli stage in questione proiettano l'eroe della serie in un periodo antecedente a quello del primissimo capitolo della sua epopea platform. Il completamento dei livelli Flashback richiederà tutta la concentrazione e la pazienda degli utenti più esperti, in ragione dello scarso margine di errore dato dall'esecuzione di salti e mosse. Anche per questo, la sussidiaria californiana di Activision promette di pizzicare le corde della nostalgia dei fan e di abbracciare le nuove leve sfruttando le Idle Animations, delle animazioni legate a specifiche ambientazioni per rendere ancora più originale l'avventura.

Crash Bandicoot 4 sarà disponibile dal 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One, ma con la speranza di un suo approdo futuro su PS5, Xbox Series X e Switch stando a un leak del sito Nintendo. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere anche l'anteprima di Crash Bandicoot 4 a firma di Giuseppe Carrabba.