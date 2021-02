Crash Bandicoot 4 ha una grafica 'diversa' su Switch, info su risoluzione e framerate

È giunto oggi l'annuncio da parte di Activision e Toys for Bob delle versioni PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch di Crash Bandicoot 4: It's About Time. Dopo aver appreso più informazioni riguardanti le versioni next-gen del platformer, abbiamo ora l'occasione di approfondire l'edizione del gioco destinata alla console ibrida di Nintendo.

Discutendo ai microfoni di PushSquare, il Creative Producer Lou Studdert ha svelato i dettagli riguardanti risoluzione e framerate della versione Switch di Crash Bandicoot 4:

"Il team ha preso in mano il gioco e fondamentalmente ha eseguito la messa a punto per assicurarsi che funzioni su Nintendo Switch e che sia in grado di farlo anche in movimento. Gira a 1080p in modalità docked e 720p in modalità portatile. Il framerate è di 30fps".

Andando oltre i freddi numeri, c'è qualcosa di davvero interessante che Toys for Bob ha realizzato per caratterizzare e ottimizzare al meglio il suo platform su Switch: come segnalato dall'utente kano su Twitter, questa edizione del titolo vanta degli asset leggermente modificati rispetto alle controparti PC, PlayStation e Xbox. Il look generale, come potete osservare grazie alle immagini comparative che trovate più in basso, è ancora più cartoonesco del solito e i modelli in-game sono stati lievemente cambiati per avvicinarsi ad un'estetica in cell-shading. Si tratta di un lavoro extra portato avanti dalla software house volto a garantire un aspetto grafico accattivante, evitando quindi che i possessori di Switch si potessero trovare tra le mani un più blando porting con asset e risoluzioni inferiori.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, già disponibile su PS4 e Xbox One, arriverà su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 12 marzo, per poi approdare su PC "più avanti nel 2021".