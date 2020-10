Crash Bandicoot 4: guida ai controlli delle versioni PS4 e Xbox One

Crash Bandicoot 4 It's About Time, il nuovo capitolo della storia serie sviluppato dai ragazzi di Toys For Bob, è disponibile da oggi in esclusiva su PlayStation 4 e Xbox One. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul sistema di controllo.

Lo schema dei comandi di Crash Bandicoot 4 è molto semplice e presenta solo un paio di modifiche rispetto a quello visto nella N.Sane Trilogy.

Ecco di seguito tutti i controlli del gioco:

Movimento del protagonista: stick analogico sinistro oppure croce digitale

stick analogico sinistro oppure croce digitale Gestione della telecamera: stick analogico destro

stick analogico destro Salto: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

X su PlayStation 4 (A su Xbox One) Doppio salto: X,X su PlayStation 4 (A,A su Xbox One)

X,X su PlayStation 4 (A,A su Xbox One) Salto potenziato: salta da accovacciato

salta da accovacciato Schianto a terra: X,Cerchio o X,R1 su PlayStation 4 (A,B o A,RB su Xbox One)

X,Cerchio o X,R1 su PlayStation 4 (A,B o A,RB su Xbox One) Attacco di base: Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One) Accovacciati: R1 o Cerchio su PlayStation 4 (RB o B su Xbox One)

R1 o Cerchio su PlayStation 4 (RB o B su Xbox One) Potere della Maschera: Triangolo o R2 su PlayStation 4 (Y o RT su Xbox One)

Triangolo o R2 su PlayStation 4 (Y o RT su Xbox One) Mostra HUD: L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One)

L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One) Pausa: Options su PlayStation 4 (Start su Xbox One)

Options su PlayStation 4 (Start su Xbox One) Statistiche del livello: Touchpad su PlayStation 4 (Back su Xbox One)

Se uno o più comandi dell'elenco che trovate qui sopra non dovessero piacervi, sappiate che visitando il menu delle impostazioni ed entrando in "Comandi" è possibile accedere ad una schermata attraverso la quale non solo si possono spulciare tutti i controlli ma anche apportare loro delle modifiche.

