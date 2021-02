Crash Bandicoot 4 It's About Time in arrivo su PC, Switch, PS5 e Xbox Series X/S!

Con una simpatica cartolina di San Valentino, Activision e Toys for Bob celebrano la festa degli innamorati invitando tutti i fan del peramele più birichino della storia dei videogiochi a prepararsi per l'arrivo di Crash Bandicoot 4 It's About Time su PC, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S.

Ad accompagnare questa cartolina troviamo infatti un messaggio in cui i ragazzi di Toys for Bob spiegano come "questo weekend si festeggiano gli innamorati, e quale occasione migliore di San Valentino per celebrare le nozze d'argento con il tuo marsupiale preferito? Sono passati 25 anni da quando Crash Bandicoot è entrato a far parte delle nostre vite e voleva ringraziarti per il tuo amore con questo biglietto speciale. A presto sulle piattaforme di nuova generazione!".

Il biglietto di auguri per i 25 anni di Crash Bandicoot suggerisce così l'arrivo del promesso aggiornamento di It's About Time che andrà a ottimizzare Crash 4 su piattaforme PlayStation e Xbox di nuova generazione con novità che riguarderanno un miglioramento nel framerate, un aumento della risoluzione e un potenziamento del comparto grafico. Ma non solo.

Approfittando della cartolina di San Valentino che celebra le nozze d'argento tra Crash e i fan del peramele, la sussidiaria californiana di Activision esorta gli appassionati a "incontrarsi su Xbox Series X, PS5 e Switch il 12 marzo per festeggiare. Oh, e non dimenticatevi il PC, ci servirà tra poco!". Confermato dunque l'arrivo per il 12 marzo della rumoreggiata versione di Crash 4 per Nintendo Switch e dell'aggiornamento che darà modo al kolossal platform di Toys for Bob di trarre vantaggio dall'hardware next gen di PS5 e Xbox Series X/S. Crash 4 It's About Time arriverà anche su PC "più avanti nel 2021".