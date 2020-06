Crash Bandicoot 4 It's About Time avrà più di 100 livelli, sarà il più grande della serie

A pochi giorni dall' annuncio di Crash Bandicoot 4 It's About Time, grazie ad un'email inviata da GameStop USA ai propri utenti sono emersi nuovi dettagli sui contenuti del seguito diretto di Crash Bandicoot 3: Warped, attualmente previsto solamente su PlayStation 4 e Xbox One per il prossimo 2 ottobre.

Stando a quanto è possibile leggere, Crash Bandicoot 4: it's About Time includerà oltre 100 livelli, un quantitativo decisamente elevato che lo trasformeranno nel gioco del marsupiale arancione più grande di sempre. Nessuno dei precedenti capitoli della serie aveva mai offerto un numero così elevato di livelli un una volta sola. L'email inoltre, conferma la presenza di nuove modalità di gioco e abilità inedite per i personaggi giocabili, ossia Crash, Coco e Neo Cortex, e svela un bonus preordine esclusivo per i clienti americani di GameStop, una clessidra.

Al momento in Italia non sembrano essere previsti bonus per il preordine della copia fisica. Discorso diverso per quella digitale, che sia su PlayStation Store che su Microsoft Store offrirà a tutti gli acquirenti le Skin Technicolor per Crash e Coco Bandicoot. Ne volete saperne di più sul nuovo gioco del marsupiale arancione, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Crash Bandicoot 4: It's About Time.