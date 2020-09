Crash Bandicoot 4 avrà una demo! Ecco come ottenerla

L'annuncio di Tawna come personaggio giocabile di Crash Bandicoot 4: It's About Time non è stata l'unica sorpresa di questo pomeriggio. Attraverso le pagine del PlayStation Blog e i propri profili social, Activision e Toys for Bob hanno annunciato che il debutto del gioco sarà preceduto da una demo giocabile: scopriamo assieme tutti i dettagli.

La demo di Crash Bandicoot 4: It's About Time potrà essere scaricata a partire dal 16 settembre da tutti coloro che effettueranno il preordine della versione digitale del gioco su PlayStation Store o Xbox Store. La versione dimostrativa includerà un paio di livelli estrapolati dalla parte centrale del gioco, ossia Snow Way Out e Dino Dash, i medesimi che sono già stati testati dalla stampa specializzata e, ovviamente, da noi di Everyeye. Se volete scoprire cosa vi aspetta, potete leggere il resoconto della nostra prova di Crash Bandicoot 4: It's About Time. Snow Day Out offre anche l'opportunità di giocare a un titolo di Crash da una nuova prospettiva, dal momento che include il Dr. Neo Cortex come personaggio giocabile in una dimensione alternativa. Il noto villain possiede un'abilità speciale che gli consente di effettuare un rapidissimo scatto in avanti.

Non sappiamo, al momento, se la demo verrà resa pubblica in futuro. Crash Bandicoot 4: It's About Time, ricordiamo, verrà lanciato il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Come il titolo lascia chiaramente intendere, rappresenterà un seguito diretto di Crash Bandicoot 3: Warped, e quindi un capitolo canonico della serie a tutti gli effetti.