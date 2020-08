Crash Bandicoot 4 It's About Time in azione: trailer dal Future Game Show

Dopo averci presentato i livelli flashback di Crash Bandicoot 4: It's About Time, il titolo torna a mostrarsi anche in occasione del secondo appuntamento con Future Game Show.

Sfruttando quest'ulteriore vetrina mediatica, l'avventura dall'animo platform di ripresenta al pubblico, mostrandosi in azione tramite il trailer che trovate in apertura a questa news. Il marsupiale arancione è ormai pronto a tornare a infrangere casse e percorrere piattaforme a tutta velocità: siete pronti a celebrare il ritorno di questa vera e propria icona videludica? Crash Bandicoot sembra assolutamente ansioso di esordire in un episodio completamente inedito!

Per ulteriori informazioni, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli sul gameplay di Crash Bandicoot 4: It's About Time. Il gioco approderà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 2 ottobre: al momento, una versione Nintendo Switch del gioco non è invece stata confermata.