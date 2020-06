Crash Bandicoot 4 It's About Time: annuncio il 22 giugno, è ufficiale!

Dopo l'avvistamento del teaser di It's About Time, dai canali social ufficiali di Crash Bandicoot arriva finalmente la conferma della data e dell'ora dell'evento che svelerà il quarto capitolo maggiore della serie!

In base alle informazioni condivise su Twitter dal colosso videoludico americano, l'appuntamento con gli appassionati di questa storica serie è fissato per le ore 17:00 italiane di lunedì 22 giugno, con un evento che ci permetterà di ammirare il filmato di annuncio di Crash Bandicoot 4 It's About Time, nella speranza di poter assistere anche a delle scene di gameplay.

Ad anticipare la notizia dell'annuncio imminente di Crash Bandicoot 4, d'altronde, ci ha pensato Activision nei giorni scorsi con l'invio di un messaggio e di un puzzle alle redazioni di diverse testate videoludiche internazionali.

Sia nel puzzle che nel nome stesso del prossimo videogioco della saga si fa riferimento alla parola "Tempo", un termine che avvalora le voci di corridoio rincorsesi in questi mesi sullo sviluppo di Crash Bandicoot Worlds (titolo solamente provvisorio e come dimostrato dai leak non ufficiale) e sulla presenza di livelli interdimensionali con tanto di viaggi nel tempo. Nell'attesa di riabbracciare il nostro Bandicoot preferito, vi lasciamo alle prime immagini leak di It's About Time emerse in rete di recente.