Crash Bandicoot 4 It's About Time: demo disponibile da oggi su PS4 e Xbox One

Come promesso, oggi 16 settembre Activision e Toys For Bob hanno messo a disposizione una demo giocabile di Crash Bandicoot 4: It's About Time, grazie alla quale è possibile avre un assaggio dell'offerta ludica della nuova avventura canonica del marsupiale.

Come probabilmente avrete già sentito, la demo non può essere scaricata liberamente da tutti, essendo riservata ai giocatori che hanno effettuato (o effettueranno) il preordine del gioco attraverso le piattaforme digitali, PlayStation Store e Xbox Store. Se siete tra coloro che lo hanno prenotato, allora la demo vi darà l'opportunità di affrontare i livelli Snow Way Out e Dino Dash nei panni di Crash, e poi giocare una versione alternativa di Snow Way Out controllando il perfido Dr. Neo Cortex. In questo modo avrete anche l'opportunità di testare una delle principali novità del gameplay, ovvero le Maschere Quantum. Nella demo ce ne sono due: Kapuna-Wa, capace di fermare il temo, e Lani-Loli, in grado di modificare parti della realtà. Fino ad oggi sono state presentate cinque maschere in totale, l'ultimate delle quali - 'Akano - pochi giorni fa.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, ricordiamo, arriverà sugli scaffali il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Avete già dato un'occhiata al simpatico spot giapponese con protagonista Crash?