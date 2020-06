Crash Bandicoot 4 It's About Time, leak: spuntano in rete i primi screenshot in game

A pochi minuti dalla pubblicazione dell'immagine rubata con la presunta data d'uscita di Crash Bandicoot 4 It's About Time, ecco che appaiono sui social i primi screenshot del titolo in sviluppo presso Toys for Bob.

Le immagini in questione sono in bassissima risoluzione ma comunque sufficienti a permetterci di comprendere qualche nuovo dettaglio sul gioco. Innanzitutto pare che il dottor Neo Cortex farà il proprio ritorno e, a giudicare da una delle immagini, potremmo persino utilizzarlo in alcuni livelli. Gli altri screenshot ci permettono invece di dare un'occhiata alle ambientazioni, tra le quali ne troviamo una futuristica, una a tema giungla e una parzialmente ricoperta dalla lava. In una delle immagini ritroviamo anche la maschera protagonista del puzzle di Crash Bandicoot 4 It's About Time, inviato alle redazioni e agli influencer da Activision, segno che nel prossimo capitolo potremmo avere più di una maschera, magari ognuna con un effetto diverso. Gli screen confermano anche la presenza di skin per i due protagonisti Crash e Coco, svelando che tra i bonus pre-order dell'edizione digitale c'è il set Totally Tubular. Non è chiaro se le skin avranno esclusivamente valore estetico o anche funzionale, visto che in una delle immagini vediamo Crash con indosso una strana tuta mentre si sposta in aria come se stesse utilizzando un jet-pack.

Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che l'annuncio del gioco dovrebbe arrivare il prossimo lunedì 22 giugno 2020 e, stando alle ultime informazioni, le uniche versioni previste al momento sono quelle PlayStation 4 e Xbox One.