Crash Bandicoot 4 It's About Time: un nuovo leak ne svela la data d'uscita

Continuano ad emergere nuove informazioni su Crash Bandicoot 4: It's About Time, quarto capitolo della serie in sviluppo presso Toys for Bob, ovvero lo stesso team responsabile della Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e della Spyro Reignited Trilogy.

Questa volta al centro del leak c'è la data d'uscita del titolo, ben visibile in una nuova immagine trapelata in rete: 9 ottobre 2020. A condividere lo screenshot, facendo intuire che sia tutto vero, è stato il sempre ben informato leaker ed analista Daniel Ahmad. Il celebre utente Twitter non si è limitato a retwittare l'immagine con la data d'uscita, ma ha anche confermato che non è attualmente prevista una versione del gioco per Nintendo Switch e, molto probabilmente, il nuovo Crash arriverà esclusivamente su PlayStation 4 e Xbox One. Nel caso in cui fosse vero, potremmo aspettarci un titolo più complesso dal punto di vista tecnico, al punto da spingere gli sviluppatori a non realizzarne una versione per la console ibrida della Grande N.

In attesa di scoprire tutti i dettagli sul gioco, che dovrebbe essere annunciato il prossimo lunedì 22 giugno in occasione del Summer Game Fest, vi ricordiamo che molte redazioni videoludiche ed influencer hanno di recente ricevuto un puzzle a tema Crash Bandicoot 4: It's About Time.