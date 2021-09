Crash Bandicoot 4 It's About Time è in offerta al prezzo migliore dal lancio

L'ultimo capitolo del marsupiale più famoso al mondo, nato nel 1996 su PlayStation, è finalmente in offerta su Amazon, acquistabile a 39,99 euro con lo sconto del 43% dal prezzo di listino di 69,99 euro.

Crash Bandicoot 4: It's About Time è quindi acquistabile al prezzo più basso di sempre per Playstation 4 (include l'aggiornamento gratuito per PlayStation 5), Xbox One (funzionante anche su Xbox Series X) e Nintendo Switch.

Crash Bandicoot 4: It's About Time è un platform, seguito di Crash Bandicoot 3: Warped, sviluppato da Toys for Bob, uscito il 2 ottobre 2020 per PS4 e Xbox One ed il 12 marzo 2021. Nel gioco sono state introdotte delle novità dal punto di vista del gameplay. come le nuove maschere quantiche, Ika-Ika permette di invertire la gravità, Kapuna-Wa rallenta il mondo che ci circonda e Lani-Loli in grado di far apparire e sparire oggetti.

