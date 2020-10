Crash Bandicoot 4: PlayStation Europe celebra il successo di critica con un nuovo trailer

PlayStation Europe torna a celebrare il successo di critica ottenuto da Crash Bandicoot 4 It's About Time con un nuovo trailer che mostra i voti ottenuti dall'ultimo capitolo dello storico platform su alcuni dei più famosi siti internazionali.

L'apprezzamento degli addetti ai lavori è stato infatti palpabile a partire dal giorno di lancio: l'ultima fatica di Toys for Bob ha collezionato una serie di voti positivi che hanno consentito a Crash Bandicoot 4 It's About di ottenere una media Metacritic di 85 punti su 100. Il nuovo filmato pubblicato da PlayStation festeggia quindi tali risultati alternando citazioni tratte dalle recensioni ai i voti di vari portali tra cui compaiono:

Attack of the Fanboy 90/100

Gamesradar 4.5/5

Cogconnected 90/100

Destructoid 90/100

Daily Star 5/5

Games Revolution 5/5

Gaming Trend 95/100

Games Beat 5/5

D'altronde Crash Bandicoot 4 It's About ha fatto il suo debutto al primo posto su diversi mercati internazionali tra cui quello britannico, pur vendendo meno copie rispetto a Crash Bandicoot N. Sane Triology. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Crash Bandicoot 4 It's About sulle pagine di Everyeye.