Crash Bandicoot 4 It's About Time: presentati i Flashback Tapes, livelli molto difficili

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2020 c'è stato tempo anche per un intervento di Lou Studdert, Produttore di Toys fo Bob, che ci ha presentato una nuova tipologia di livello di Crash Bandicoot 4 It's About Time.

La presentazione è stata anticipata da un simpatico siparietto, che ha visto un uomo travestito da Crash andare in giro (con tanto di mascherina extra large) per Colonia, la città tedesca che quest'anno avrebbe dovuto ospitare la Gamescom 2020. Dopodiché, Studdart ci ha spiegato che in Crash Bandicoot 4: It's About Time ci sarà una tipologia di livelli chiamata Flahback Tapes. Saranno composti da stanze con dei puzzle davvero ostici che dovranno essere completate senza morire neppure una volta. L'accesso alle stanze sarà consentito solamente a coloro che riusciranno a trovare tutte le cassette flashback necessarie nei livelli, un omaggio ai percorsi della morte della trilogia originale. Studdart ha inoltre spiegato che le stanze Flashback saranno ambientate prima dei fatti narrati in Crash Bandicoot 1, quando Neo Cortex stava ancora conducendo gli esperimenti su Crash e Coco.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, ricordiamo, verrà lanciato il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Rappresenterà un seguito diretto di Crash Bandicoot 3: Warped e, come il titolo lascia chiaramente intendere, sarà basato sui viaggi nel tempo. Leggete il resoconto della nostra prova di Crash Bandicoot 4: It's About Time per saperne di più.