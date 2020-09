Crash Bandicoot 4 It's About Time: il multiplayer si presenta ufficialmente in video

Era già trapelato nei giorni scorsi a causa di un errore della divisione spagnola di IGN, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: Crash Bandicoot 4: It's About Time avrà una modalità multigiocatore locale, che adesso possiamo anche vedere in azione in video!

L'offerta multiplayer di Crash Bandicoot 4: It's About Time si dipanerà in due distinti componenti, una competitiva e una cooperativa, entrambe studiate per ospitare fino ad un massimo di quattro giocatori in contemporanea.

Gli amanti del competitivo potranno darsi battaglia in due modalità:

Checkpoint Race : i giocatori sono chiamati ad attraversare un livello conquistando il maggior numero di checkpoint possibili prima che scada il tempo. Nel pieno rispetto delle origini della serie, la rottura di determinate casse permette di congelare il conto alla rovescia. Durante la corsa saranno inoltre visibili i fantasmi dei precedenti avversari;

: i giocatori sono chiamati ad attraversare un livello conquistando il maggior numero di checkpoint possibili prima che scada il tempo. Nel pieno rispetto delle origini della serie, la rottura di determinate casse permette di congelare il conto alla rovescia. Durante la corsa saranno inoltre visibili i fantasmi dei precedenti avversari; Crate Combo: anche in questo caso il successo dei giocatori viene misurato in base al numero di checkpoint superati, ma stavolta il tempo non è il fattore chiave. L'obiettivo qui è di distruggere il maggior numero di casse. La rottura in sequenza conferisce un progressivo boost al punteggio, fino a 32 punti per cassa distrutta.

La modalità cooperativa si chiama invece Pass N. Play, e permette a quattro giocatori di attraversare assieme i livelli della campagna, sia in conformazione standard, sia in versione N. Verted.

Crash Bandicoot 4 It's About Time uscirà il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Se proprio non riuscite a sopportare l'attesa, segnaliamo potete dare un'occhiata al trailer di lancio sulle note dei Chemical Brothers oppure giocare alla demo di Crash Bandicoot 4 prenotando l'edizione digitale del gioco su PlayStation Store o Xbox Store.