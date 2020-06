Crash Bandicoot 4 It's About Time: scelta del titolo e primi dettagli sulla storia

Il tanto atteso annuncio alla fine è arrivato: Activision e Toys for Bob hanno presentato al mondo Crash Bandicoot 4: It's About Time, un vero e proprio seguito di Crash Bandicoot 3: Warped, terzo capitolo della serie risalente all'ormai lontano 1998.

I ragazzi di Toys For Bob hanno deciso di "riavvolgere il nastro" e proseguire la storia dalla fine di Warped. It's About Time riprende dopo che Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka sono stati bloccati l'ultima volta su un pianeta lontano. Dopo decenni di tentativi falliti, alla fine il trio di cattivoni riesce a fuggire, creando un buco nel tessuto dello spazio-tempo. Gli unici che possono opporsi tra loro e il dominio totale sul multiverso, ovviamente, sono i due pelosi marsupiali della N. Sanity Island, Crash e Coco!

"Crash Bandicoot 4: It's About Time fa affidamento sul gameplay di precisione di cui tutti ci siamo innamorati negli anni '90", ha detto Paul Yan, Co-Studio Head di Toys for Bob. "Questa nuova epica avventura si estende nello spazio e nel tempo, introducendo nuove modalità di gioco che sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori si divertiranno a padroneggiare. Preparatevi ad innamorarvi di nuovo dei marsupiali mutanti!".

A Toys for Bob, già autori dell'apprezzata Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, è venuto piuttosto naturale ripartire dalla fine del terzo capitolo e utilizzare il numero 4 in questo nuovo gioco inedito. Il perché lo ha spiegato il Design Producer Lou Studdert ai microfoni di USGamer: "Abbiamo deciso di uscire allo scoperto e chiamarlo Crash 4 non solo perché continuiamo la storyline da dove era stata lasciata, ma anche perché abbiamo usato il gameplay della prima trilogia come ispirazione e come base di partenza. Dopo la trilogia originale, il franchise si è avventurato in territori più simili all'esplorazione open-world. Quello che volevamo fare noi è tornare indietro a ciò che avevamo amato nella prima trilogia".



Crash Bandicoot 4: It's About Time verrà pubblicato il 2 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X (altre piattaforme non sono ancora state annunciate). Il titolo offrirà anche un bel po' di novità di gameplay.