Crash Bandicoot 4 It's About Time è scontato per il Black Friday su GameStopZing

Le offerte del Black Friday di GameStopZing su console, videogiochi, accessori e merchandising stanno per scadere. Non avete ancora deciso cosa acquistare? Ecco a voi il nostro consiglio del giorno.

Tra le centinaia e centinaia di sconti sui videogiochi spicca senza ombra di dubbio quello applicato al recente Crash Bandicoot 4 It's About Time, quarto capitolo canonico della saga del marsupiale arancione che prosegue la narrazione da dove era stata lasciata in Crash Bandicoot 3: Warped. In occasione del Black Friday, Crash Bandicoot 4: It’s About Time è proposto a 49,69 euro, con uno sconto del 30% sul prezzo pieno di 70,98 euro, sia in versione PlayStation 4 che Xbox One.

L'offerta, così come tutte gli sconti del Black Friday di GameStopZing, scade domani 30 novembre, pertanto vi consigliamo di approfittarne il prima possibile dirigendovi sul sito ufficiale. Il gioco gira anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità. Se avete qualche dubbio sull'acquisto, allora potete di leggere la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It’s About Time per scoprire tutto sul gioco di Toys for Bob e Activision.