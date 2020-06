Crash Bandicoot 4 It's About Time: struttura dei livelli, una guest star e altri dettagli

Continuano ad emergere dettagli su Crash Bandicoot 4 It's About Time, nuova avventura del marsupiale arancione fresca di annuncio. Stavolta è merito del canale YouTube Canadian Guy Eh, che ha avuto modo di fare una lunga chiacchierata telefonica con Paul Yan, Direttore Creativo di Toys For Bob, studio al lavoro sul platform.

Dopo Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Team Racing Nitro-Fueled, che hanno rappresentato un sentito omaggio alla storia del personaggio, adesso Toys For Bob ha l'occasione di fare le cose in grande ed espandere la serie verso nuovi orizzonti. Crash Bandicoot 4 It's About Time, come il titolo lascia chiaramente intendere, sarà un titolo completamente inedito ambientato immediatamente dopo i fatti narrati in Crash Bandicoot 3: Warped.

Tornano le celebri mosse del protagonista, qui affiancate da nuove abilità come la capacità di correre sui muri, oscillare con le corde e scivolare sui binari. Le maschere quantiche che governano gli equilibri dell'universo, al centro della storia, forniranno a Crash poteri unici. Dall'intervista abbiamo inoltre appreso che verrà ripreso il sistema del primo storico capitolo, con un hub più lineare che consente una progressione più inquadrata, una scelta essenziale in un capitolo con oltre 100 livelli basati sui viaggi del tempo e la scoperta di nuove abilità. A quanto pare, inoltre, Spyro potrebbe fare la sua comparsa...

Trovate questi e molti altri dettagli nel Video Speciale che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Crash Bandicoot 4: It's About Time verrà lanciato il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.