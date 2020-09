Crash Bandicoot 4 It's About Time: svelata la quinta maschera, 'Akano

Periodo di ricco di rivelazioni per Crash Bandicoot 4: It's About Time. A poche settimane dal lancio, i ragazzi di Toys For Bob hanno prima confermato che la bandicoot Tawna sarà un personaggio giocabile, e poi svelato la quinta maschera quantica utilizzabile dai protagonisti.

Le "Quantum Mask" oltre ad essere rilevanti ai fini della storia, rappresenteranno uno dei perni del gameplay di Crash Bandicoot 4: it's About Time, dal momento che dei poteri speciali ai personaggi. Fino ad oggi ne conoscevamo solamente quattro: la ben nota Aku Aku, che fornisce protezione sotto forma di una vera e propria invincibilità; Lani-Loli, in grado di trasportare gli oggetti dentro e fuori della realtà; Kapuna-Wa, capace di fermare il tempo; Ika-Ika, che inverte la gravità.

Attraverso le pagine di GameInformer è stata presentata la quinta maschera, ’Akano (sì, ha l'apostrofo all'inizio), che fa turbinare il marsupiale su sé stesso a tempo indefinito in un tripudio di scie viola, a meno che non venga premuto un tasto per interrompere la giravolta. Questo potere non risulta utile solamente per distruggere oggetti ed eliminare nemici: grazie all'inerzia che genera, permette anche di allungare i salti e rallentare la velocità di caduta. Potete farvi un'idea più precisa guardando il filmato di gameplay allegato in cima a questa notizia. Il livello mostrato, chiamato "Give it a Spin", è ambientato nel 1402 e funge da tutorial per la nuova maschera.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, ricordiamo, arriverà sugli scaffali il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Prenotando l'edizione digitale otterrete l'accesso ad una demo esclusiva di Crash Bandicoot 4.