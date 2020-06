Crash Bandicoot 4 It's About Time svelato da un leak, annuncio imminente?

Nella giornata di ieri le principali redazioni internazionali hanno ricevuto da Activision un puzzle misterioso a tema Crash Bandicoot... un teaser per l'annuncio del nuovo gioco di Crash? A questo punto possiamo affermarlo con certezza.

Crash Bandicoot 4 It's About Time ha fatto la sua comparsa nel database della Taiwan Digital Game Rating Committee, agenzia che si occupa di classificare i videogiochi in arrivo nel paese. Il gioco è presente nei formati PlayStation 4 e Xbox One, con tanto di copertina (non è chiaro se definitiva oppure no), da notare la doppia dicitura Xbox One/Xbox Series X nel caso della versione diretta alle console Microsoft, inoltre scopriamo che il titolo è sviluppato da Toys for Bob, autori tra gli altri di Spyro Reignited Trilogy.

La cover mostra il personaggio di Crash con un look diverso rispetto a quanto visto in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Team Racing Nitro Fueled, sicuramente più vicino a quello di Crash Bandicoot Mobile. Stando ad alcune voci, Crash Bandicoot 4 It's About Time presenterà una trama basata sui viaggi nel tempo, termine quest'ultimo che compare anche nel titolo ufficiale, probabilmente non a caso.

Al momento Activision non ha ancora annunciato nulla in merito, restiamo in attesa di conferme o smentite.