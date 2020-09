Crash Bandicoot 4 It's About Time: Tawna sarà un personaggio giocabile!

Vi ricordate di Tawna? La fidanzata di Crash perennemente in pericolo apparsa nel primo capitolo della serie e poi sparita come se non fosse mai esistita? Buone notizie: tornerà in Crash Bandicoot 4: It's About Time, e sarà pure un personaggio giocabile!

Nel nuovo capitolo della serie, che ricordiamo essere basato sui viaggi nel tempo e nello spazio, Crash e Coco s'imbatteranno in Tawna in quello che è stato chiamato 'Tawnaverse', una dimensione alternativa dove la bandicoot è un'eroina di una storia tutta sua. Con questo espediente i ragazzi di Toys for Bob hanno potuto rimaneggiare il personaggio e reintrodurlo in un capitolo canonico della serie.

La "nuova" Tawna non è una damigella in pericolo, bensì una ragazza forte e dinamica, "una lupa solitaria che crede di non aver bisogno dell'aiuto di nessuno". La sua trasformazione caratteriale è sancita dall'adozione di un look tutto nuovo, come potete vedere negli screenshot e negli artwork allegati in calce a questa notizia, oltre che nel trailer pubblicato per l'occasione. In ultimo, ma non per importanza, specifichiamo che Tawna potrà essere controllata direttamente dai giocatori, essendo un personaggio giocabile come Crash, Coco, Neo Cortex e Dingodile. La bandicoot potrà utilizzare una corda con un gancio attaccato all'estremità, che l'avvantaggerà durante le traversate dei livelli e le permetterà di attaccare i nemici, oltre che distruggere le casse dalla distanza.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, ricordiamo, verrà lanciato il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Leggete il resoconto della nostra prova di Crash Bandicoot 4: It's About Time se volete saperne di più.