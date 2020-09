Crash Bandicoot 4 It's About Time: il trailer di lancio sulle note dei Chemical Brothers

A poco meno di due settimane dal lancio, Activision e Toys for Bob hanno condiviso con i giocatori il gameplay trailer di lancio di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Il filmato, realizzato con il motore di gioco, ci porta alla scoperta dei differenti mondi e delle molteplici epoche che sarà possibile visitare, non solo nei panni del marsupiale arancione, ma anche in quelli di sua sorella Coco, il Dr. Neo Cortex, Tawna e Dingodile. Il trailer mette bene in evidenza una delle caratteristiche di gameplay distintive della produzione, ossia la presenza delle Maschere Quantiche, oggetti che conferiranno a Crash e soci i poteri più disparati: la ben nota Aku Aku, che fornisce l'invincibilità; Lani-Loli, in grado di alterare la realtà; Kapuna-Wa, capace di fermare il tempo; Ika-Ika, che inverte la gravità; 'Akano, una trottola inarrestabile.

Il tutto, mentre in sottofondo si sentono le note di "Go", canzone dei Chemical Brothers estrapolata dall'album Born in the Echoes del 2015. Prima di lasciarvi alla visione del trailer in apertura di notizia, vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4 It's About Time uscirà il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Se siete impazienti di giocarci, segnaliamo che è possibile accedere alla demo di Crash Bandicoot 4 prenotando l'edizione digitale del gioco su PlayStation Store o Xbox Store.