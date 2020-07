Crash Bandicoot 4 It's About Time è il vero erede di Crash 3? Ecco cosa ne pensiamo

Non stavamo più nella pelle all'idea di provare Crash Bandicoot 4: It's About Time, nuovo episodio in sviluppo presso gli studi di Toys for Bob - gli stessi sviluppatori di Spyro Reignited Trilogy - che promette di raccogliere l'eredità della trilogia principale.

Crash Bandicoot 4: It's About Time rappresenterà infatti il seguito diretto di Crash Bandicoot 3: Warped, un compito che intende assumersi con il dovuto rispetto, senza tuttavia temere di elevare ulteriormente i cardini ludici che contraddistinguevano la prima trilogia.

Abbiamo avuto modo di provare tre livelli di Crash Bandicoot 4: It's About Time, scoprendo un progetto pieno di passione con tutte le carte in regola per fregiarsi del numero 4 nel titolo e per imporsi nell'affollato genere dei platform game. I ragazzi di Toys for Bob si sono assicurati di massimizzare la varietà, introducendo i viaggi nel tempo e le Maschere Quantum (una vera e propria novità per la serie) che conferiscono al marsupiale dei poteri speciali indispensabili per superare alcuni punti dei livelli. Una di esse permette di congelare il tempo per pochi secondi per avvantaggiarsi di alcuni elementi dell'ambientazione: ad esempio, è possibile fermare la caduta delle lastre ghiacciate per utilizzarle a mo' di piattaforme.

I tre livelli provati si sono rivelati una grande fonte di sorpresa e meraviglia, che vogliamo condividere con voi con il video allegato in cima a questa notizia. Tra le nostre pagine trovate anche l'anteprima di Crash Bandicoot 4: It's About Time curata da Giuseppe Carrabba.