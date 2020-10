Crash Bandicoot 4 It's About Time per Xbox Series X valutato in USA: annuncio in vista?

Sono passati appena due giorni dal lancio di Crash Bandicoot 4: It's About Time su PS4 e Xbox One, ma sembra che il marsupiale arancione sia già proiettato verso il futuro.

Quest'oggi l'ESRB (Entertainment Software Rating Board), l'ente che si occupa di valutare e classificare i videogiochi sul mercato nordamericano, ha inserito nel proprio database la versione Xbox Series X di Crash Bandicoot 4: It's About Time, anticipando quindi l'annuncio per la console di prossima generazione di casa Microsoft. Alla luce di ciò, è altamente probabile che il titolo sia in arrivo anche su PS5, anche se tale versione non è ancora stata valutata da ESRB (al momento, non sono noti accordi di esclusività tra Microsoft e Activision).

Sarà interessante scoprire il modello di distribuzione dell'edizione next-gen di Crash Bandicoot 4: It's About Time: agli acquirenti del gioco sulle console dell'attuale generazione sarà offerto l'upgrade gratis, oppure verrà messa in vendita un'edizione a parte con eventuale upgrade a pagamento, come avverrà per Call of Duty Black Ops Cold War? Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Activision. Nel frattempo potete approfondire la conoscenza del gioco leggendo la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time.