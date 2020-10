Crash Bandicoot 4: le modalità multiplayer disponibili e come funzionano

Nonostante Crash Bandicoot 4 sia pensato principalmente per essere giocato in modalità giocatore singolo, gli sviluppatori hanno fatto in modo che possiate godervelo anche con i vostri amici creando due modalità multiplayer. In questa guida vi spieghiamo di cosa si tratta.

Battaglia Bandicoot

La prima delle due modalità è giocabile solo in locale, in split-screen. Può ospitare fino a 5 giocatori in tutto e consiste in una gara di velocità da disputare in uno dei livelli già sbloccati (potete selezionarlo all'inizio, insieme a qualche altre regola per la partita. Esistono due tipi di corsa: potete gareggiare per le casse, cercando di mantenere più a lungo possibile la combo di casse rotte; oppure giocare a chi arriva per primo al Checkpoint, vincendo in base al numero di Checkpoint conquistati alla fine.

Pass N. Play

Questa è la modalità cooperativa, che ricorda molto il multigiocatore locale di vecchia scuola, quello in cui si giocava condividendo un singolo controller. Consiste semplicemente nell'alternarsi con qualcuno per completare i livelli con personaggi diversi. Quando un giocatore completa il livello, passa il controllo all'altro e così via.



Avete già letto la nostra mini-guida su come sbloccare gratis le skin Gira e Spara? Su Everyeye.it trovate anche la recensione di Crash Bandicoot 4, buona lettura.